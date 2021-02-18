Женщина не явилась на запланированное мероприятие
В Бурятии владелица земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Заиграевском районе, не явилась на проверку, запланированную управлением Россельхознадзора.
В управлении уверяют, что собственница надлежащим образом была уведомлена о предстоящих проверочных мероприятиях, но на проверку не явилась, тем самым воспрепятствовав законной деятельности должностного лица.
В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение мировому судье Заиграевского района, сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии собственница сельхозучастка сорвала проверку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Суд удовлетворил иск прокуратуры
Девушке снова пришла открытка со словами поддержки из Шотландии
Многодетный отец получил условный срок
Мужчина раскаялся в содеянном
Женщина не явилась на запланированное мероприятие
В прокуратуре проанализированы состояние и динамика преступности
В дело вмешалась прокуратура
Парень купил удостоверение через интернет
Мужчина не смог вовремя покинуть страну
Соревнования состоятся с 17 по 22 марта в Ольхонском районе
Сюжетом для передачи станет история Ивана Анненкова и Полины Гёбль
Служба крови Бурятии организует рабочую субботу
По югу Бурятии ожидается до +5
Общество, 17.02.2021
Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества
Общество, 17.02.2021
В рамках соревнований состоится абсолютное первенство по бурятской борьбе