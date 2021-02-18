В Бурятии собственница сельхозучастка сорвала проверку

Женщина не явилась на запланированное мероприятие



В Бурятии владелица земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Заиграевском районе, не явилась на проверку, запланированную управлением Россельхознадзора.



В управлении уверяют, что собственница надлежащим образом была уведомлена о предстоящих проверочных мероприятиях, но на проверку не явилась, тем самым воспрепятствовав законной деятельности должностного лица.



В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение мировому судье Заиграевского района, сообщили в пресс-службе управления.

