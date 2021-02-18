В прокуратуре проанализированы состояние и динамика преступности
В январе 2021 года в Бурятии зарегистрировано 1 444 преступления, что на 12,1 % меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года (1 643), сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Сократилось число краж (-20,7 %), в том числе с проникновением в квартиры (-25,8 %), разбоев (-50 %), грабежей (-49 %) мошенничеств (-28,3 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-21,6 %), преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (-60 %).
На 27,5 % снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах.
В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+20 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+15,8 %).
На 4,3 % возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 12,5 % – наркотического.
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - заключили в прокуратуре.
В Бурятии уменьшилось число разбоев и грабежей
Общество, Фото:
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