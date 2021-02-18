В Бурятии уменьшилось число разбоев и грабежей

В прокуратуре проанализированы состояние и динамика преступности



В январе 2021 года в Бурятии зарегистрировано 1 444 преступления, что на 12,1 % меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года (1 643), сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Сократилось число краж (-20,7 %), в том числе с проникновением в квартиры (-25,8 %), разбоев (-50 %), грабежей (-49 %) мошенничеств (-28,3 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-21,6 %), преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (-60 %).



На 27,5 % снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах.



В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+20 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+15,8 %).



На 4,3 % возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 12,5 % – наркотического.



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - заключили в прокуратуре.

