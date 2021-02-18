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На севере Бурятии продавали уголь по завышенной цене

На севере Бурятии продавали уголь по завышенной цене
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в городе Северобайкальске общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» нарушало закон в сфере регулирования цен на твёрдое топливо.

Установлено, что с октября по ноябрь 2020 года общество продавало уголь северобайкальцам. При этом розничная цена за одну тонну твёрдого топлива превышала предельную розничную цену, установленную Республиканской службой по тарифам Бурятии, в 2,5 раза.

В отношении директора ООО «Чистый город» возбуждено административное дело за нарушение порядка ценообразования. Руководитель общества привлечён к административной ответственности в виде предупреждения.

Реализация угля по завышенной цене прекращена, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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