Мужчина не смог вовремя покинуть страну
Находясь в Улан-Удэ, у гражданина Узбекистана истёк срок пребывания на территории Российской Федерации в 2018 году, однако он не выехал за пределы страны. Тем самым иностранец нарушил закон.
В судебном заседании мужчина свою вину признал. Пояснил, что не выехал в положенное время за пределы Российской Федерации, так как не было денег, затем границы закрыли, сейчас не может выехать, поскольку гражданская жена беременна.
Постановлением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ он признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, без административного выдворения за пределы Российской Федерации.
Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
В Улан-Удэ оштрафовали иностранца из-за закрытых границ
Общество, Фото:
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