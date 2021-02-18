В Улан-Удэ оштрафовали иностранца из-за закрытых границ

Мужчина не смог вовремя покинуть страну



Находясь в Улан-Удэ, у гражданина Узбекистана истёк срок пребывания на территории Российской Федерации в 2018 году, однако он не выехал за пределы страны. Тем самым иностранец нарушил закон.



В судебном заседании мужчина свою вину признал. Пояснил, что не выехал в положенное время за пределы Российской Федерации, так как не было денег, затем границы закрыли, сейчас не может выехать, поскольку гражданская жена беременна.



Постановлением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ он признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, без административного выдворения за пределы Российской Федерации.



Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

