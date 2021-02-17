В Улан-Удэ впервые посадят деревья миндаля

В столице Бурятии заявили об амбициозных планах озеленения



В этом году впервые в Улан-Удэ будут высажены деревья миндаля. 50 саженцев посадят на улице Ербанова, вблизи Дома быта.



- Дерево достаточно устойчивое к нашему климату, но мы протестируем насколько хорошо приживётся, - говорится на страницах мэра Игоря Шутенкова.

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В целом в 2021 году планируется сделать порядка 90 новых «зелёных зон» в Улан-Удэ. На улицах и скверах будут сажать клён, березу, грушу, сирень, шиповник и другие культуры.



- Самым масштабным объектом считаю набережную города. Там высадим тысячу яблонь, - говорится в сообщениях от лица Шутенкова.



Отмечается, что основная проблема в Улан-Удэ – песчаная почва. В этом году планируются эксперименты с использованием торфогрунта и травосмеси.





