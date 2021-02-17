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В Улан-Удэ впервые посадят деревья миндаля

В Улан-Удэ впервые посадят деревья миндаля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии заявили об амбициозных планах озеленения

В этом году впервые в Улан-Удэ будут высажены деревья миндаля. 50 саженцев посадят на улице Ербанова, вблизи Дома быта.

- Дерево достаточно устойчивое к нашему климату, но мы протестируем насколько хорошо приживётся, - говорится на страницах мэра Игоря Шутенкова.

В целом в 2021 году планируется сделать порядка 90 новых «зелёных зон» в Улан-Удэ. На улицах и скверах будут сажать клён, березу, грушу, сирень, шиповник и другие культуры.

- Самым масштабным объектом считаю набережную города. Там высадим тысячу яблонь, - говорится в сообщениях от лица Шутенкова.

Отмечается, что основная проблема в Улан-Удэ – песчаная почва. В этом году планируются эксперименты с использованием торфогрунта и травосмеси.


саженцы деревьев озеленение
 
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