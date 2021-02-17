Жители Бурятии не болеют гриппом

Привито почти 60% населения



В Бурятии в этом сезоне не зарегистрировано случаев гриппа, сообщили в управлении Роспотребнадзора.



- За неделю с 8 по 14 февраля в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагриппа, риновируса, РС-вирусами и др. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога как по совокупному населению, так и по отдельным возрастным группам и составил 31,8 на 10 тысяч, - уточнили в ведомстве.



В Бурятии была проведена масштабная прививочная кампания, в рамках которой привито почти 60% от численности населения, из них 190 384 детей.





