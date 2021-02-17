 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

Жители Бурятии не болеют гриппом

Жители Бурятии не болеют гриппом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Привито почти 60% населения

В Бурятии в этом сезоне не зарегистрировано случаев гриппа, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

- За неделю с 8 по 14 февраля в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагриппа, риновируса, РС-вирусами и др. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога как по совокупному населению, так и по отдельным возрастным группам и составил 31,8 на 10 тысяч, - уточнили в ведомстве.

В Бурятии была проведена масштабная прививочная кампания, в рамках которой привито почти 60% от численности населения, из них 190 384 детей.


грипп
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии столетие отметит ветеран Великой Отечественной
В Бурятии столетие отметит ветеран Великой Отечественной
Общество, 17.02.2021
Во время войны юбиляр получил благодарность от Сталина
23 февраля в Улан-Удэ устроят артиллерийский салют
23 февраля в Улан-Удэ устроят артиллерийский салют
Общество, 17.02.2021
В честь Дня защитника Отечества запустят 300 фейерверков и произведут 30 залпов из пушек
В Забайкалье сократили время продажи алкоголя
В Забайкалье сократили время продажи алкоголя
Общество, 17.02.2021
Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования
Гиревики Бурятии завоевали медали первенства России
Гиревики Бурятии завоевали медали первенства России
Общество, 17.02.2021
Соревнования проходили с 10 по 15 февраля в Омске
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука
Общество, 17.02.2021
Турнир посвящён памяти профессора Б.Д. Санданова
В школе в Бурятии хранили небезопасную крупу
В школе в Бурятии хранили небезопасную крупу
Общество, 17.02.2021
На 50 кг крупы не было документов
Николай Дудко прочтёт лекцию улан-удэнцам
Николай Дудко прочтёт лекцию улан-удэнцам
Общество, 17.02.2021
В начале февраля открылась выставка танка Николая Дудко
«Не будьте тупыми!»: Эмоциональная жительница Бурятии покорила TikTok
«Не будьте тупыми!»: Эмоциональная жительница Бурятии покорила TikTok
Общество, 17.02.2021
Женщина покорила пользователей соцсетей тем, как рассказывала об Атласе тибетской медицины
В Улан-Удэ верующие окатили ребёнка водкой из окна
В Улан-Удэ верующие окатили ребёнка водкой из окна
Общество, 17.02.2021
Водка попала ребёнку в глаз и довела до слёз
В Улан-Удэ ГИБДД массово проверит водителей
В Улан-Удэ ГИБДД массово проверит водителей
Общество, 17.02.2021
Проверка состоится в четверг
В Улан-Удэ покажут спектакль, который ещё не ставили в России
В Улан-Удэ покажут спектакль, который ещё не ставили в России
Общество, 17.02.2021
В Улан-Удэ специально приехал режиссёр из Санкт-Петербурга
Блогер заказал в Улан-Удэ 14 блюд и еле с ними справился
Блогер заказал в Улан-Удэ 14 блюд и еле с ними справился
Общество, 17.02.2021
Известный путешественник поделился впечатлениями о том, как с голодухи заказал в Улан-Удэ сразу 14 «странных» блюд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^