Привито почти 60% населения
В Бурятии в этом сезоне не зарегистрировано случаев гриппа, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
- За неделю с 8 по 14 февраля в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагриппа, риновируса, РС-вирусами и др. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога как по совокупному населению, так и по отдельным возрастным группам и составил 31,8 на 10 тысяч, - уточнили в ведомстве.
В Бурятии была проведена масштабная прививочная кампания, в рамках которой привито почти 60% от численности населения, из них 190 384 детей.
Жители Бурятии не болеют гриппом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У спортсменов 7 медалей по жиму и классическому жиму
Во время войны юбиляр получил благодарность от Сталина
В честь Дня защитника Отечества запустят 300 фейерверков и произведут 30 залпов из пушек
Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования
Соревнования проходили с 10 по 15 февраля в Омске
Турнир посвящён памяти профессора Б.Д. Санданова
На 50 кг крупы не было документов
Квартира находится на Ключевской
В начале февраля открылась выставка танка Николая Дудко
Женщина покорила пользователей соцсетей тем, как рассказывала об Атласе тибетской медицины
Водка попала ребёнку в глаз и довела до слёз
Проверка состоится в четверг
В Улан-Удэ специально приехал режиссёр из Санкт-Петербурга
Известный путешественник поделился впечатлениями о том, как с голодухи заказал в Улан-Удэ сразу 14 «странных» блюд
Ожидается ухудшение погоды