Служба крови Бурятии организует рабочую субботу
20 февраля, в субботу, станция переливания крови в Улан-Удэ будет принимать доноров в обычном режиме, с 8:00 до 13:00.
- Напоминаем для желающих выполнить дотацию, избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи. При себе иметь паспорт с пропиской в Бурятии, результат флюорографии, - отметили представители Службы крови.
После вакцинации от COVID-19 срок отвода от донорства составляет 30 дней.
Рабочие субботы в первом квартале 2021 года также состоятся 6 и 20 марта.
Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу
Общество, Фото:
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