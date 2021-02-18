Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу

Служба крови Бурятии организует рабочую субботу



20 февраля, в субботу, станция переливания крови в Улан-Удэ будет принимать доноров в обычном режиме, с 8:00 до 13:00.



- Напоминаем для желающих выполнить дотацию, избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи. При себе иметь паспорт с пропиской в Бурятии, результат флюорографии, - отметили представители Службы крови.



После вакцинации от COVID-19 срок отвода от донорства составляет 30 дней.



Рабочие субботы в первом квартале 2021 года также состоятся 6 и 20 марта.

