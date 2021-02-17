«Не будьте тупыми!»: Эмоциональная жительница Бурятии покорила TikTok

Он пояснил, что с 7 по 14 февраля Бурятию посетили журналисты российских изданий. Одна из журналисток выложила в TikTok видео с выступлением Эрдэни-Дари Бадмаевны, где она рассказывала об Атласе тибетской медицины в доме-музее Агвана Доржиева, который находится в этнокомплексе «Степной кочевник».







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Видео в TikTok с жительницей Бурятии набрало 34 тысячи просмотров. Об этом рассказал в соцсети экс-замминистра спорта, ныне руководитель Школы ораторского мастерства Эрдэни Дымчиков.Действительно, видео получилось достаточно колоритным – жительница республики эмоционально рассказывает на записи о том, что страдания, болезни у человека от трёх зол.- Этот лист из Атласа тибетской медицины говорит о том, что все страдания, болезни у человека от трёх зол. Три зла, которые нужно постараться искоренить в себе каждому человеку. Не будьте тупыми и в неведении как чёрная свинья, не будьте злыми, коварными, гневными как зелёная змея, не будьте страстными и гордыми как красный петух. Если этих трёх зол в человеке очень много, то может зарождаться вот такая грозная и страшная болезнь, которая потихоньку разрушает весь организм. И, помимо того, что существует вот Атлас тибетской медицины, существует наш Ацагатский малый Атлас тибетской медицины, - объясняет она.Дымчиков отметил, что это видео набрало почти 34 тысяч просмотров в соцсети и несколько десятков комментариев.- Некоторые предлагают сделать её министром здравоохранения России, возглавить ВОЗ и даже президентом Казахстана! Многим зрителям понравились унты: «Классные сапожки! Хочу такие!», - заключает он.Пользователи вовсю шутят под роликом: «Малышеву долой. Вот альтернативная ведущая», «С такими эмоциями говорит, что аж испугалась. Молодец, сразу до каждого дойдёт» и т.д.