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В Улан-Удэ верующие окатили ребёнка водкой из окна

В Улан-Удэ верующие окатили ребёнка водкой из окна
Общество,  Фото:pixabay.com
Водка попала ребёнку в глаз и довела до слёз

Подписчик паблика «Аноним 03» обратился к верующим в просьбой внимательнее относиться к проводимым ими ритуалам. У буддистов и шаманов есть обряды, связанные с подношениями духам – люди брызгают молоко, чай или алкоголь по сторонам.

Некоторые, проводя этот обряд дома, доставляют массу неудобств прохожим или автомобилистам, чьи машины припаркованы возле дома. На этот раз от ритуала пострадал ребёнок, который шёл под окнами.

- Сегодня на улице Жердева,75 «а» мой ребёнок шёл на кружок танцев. Его окатили водкой, которая попала в глаз, куча слез, испуг, - написал родитель.

Он призвал к взаимоуважению.

- Не уважаете никого, складывается именно такое мнение. Выходите на улицу и обливайтесь чем хотите, почему должны страдать люди, дети, - недоумевает улан-удэнец.

В комментариях развернулась дискуссия на эту тему. Проблема весьма распространённая. Пользователи призывают: «Господа буддисты, почему с окон, с балкона. А выйти и побрызгать тоже можно. Не будьте ленивыми!», «Действительно, зачем в окна брызгать, кому будет приятно подобное? Спустите свою пятую точку во двор и хоть забрызгайтесь до посинения», «Так-то положено брызгать не из балкона, а стоя на земле», «Нельзя же брызгать из окон, даже много где дублируют на дверях подъезда, что, мол, толку нет, если вам впадлу спуститься из квартиры, неучи и лени!»

Многие улан-удэнцы рассказывают, как их автомобили оказываются залиты молоком и другими жидкостями из-за подобных ритуалов. Водители делятся, что молоко очень плохо отмывается с машины.

Ещё одна улан-удэнка рассказывала, как устала оттирать пятна с окон своего балкона и заказала клининг. Хозяйка квартиры заплатила около пяти тысяч рублей. Но уже через несколько дней работа пошла насмарку из-за очередных «подарков» от соседей сверху.

Этой зимой на подъезде улан-удэнского дома даже появилось объявление: «Уважаемые верующие. Перестаньте орошать молоком и чаем мой автомобиль, он к вашему богу никакого отношения не имеет».




буддизм шаманизм
 
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