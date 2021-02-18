В Улан-Удэ потеплеет до -2 градусов

По югу Бурятии ожидается до +5



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 февраля по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, днём -2,-7, по юго-западу и югу до 0,+5, по северной половине при облачности -12,-17.



В Улан-Удэ без осадков, вечером снег. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -16,-18, днём -2,-4.

