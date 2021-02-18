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В Улан-Удэ потеплеет до -2 градусов

В Улан-Удэ потеплеет до -2 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
По югу Бурятии ожидается до +5

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 февраля по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, днём -2,-7, по юго-западу и югу до 0,+5, по северной половине при облачности -12,-17.

В Улан-Удэ без осадков, вечером снег. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -16,-18, днём -2,-4.
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