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В Улан-Удэ ГИБДД массово проверит водителей

В Улан-Удэ ГИБДД массово проверит водителей
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Проверка состоится в четверг

Вечером 18 февраля в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Запланировано выставление дополнительных шести автопатрулей в составе 12 сотрудников ДПС. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.

Жителей просят не оставаться равнодушными к пьянству за рулём и своевременно сообщать в полицию (телефон 102, 292902, 292999) о водителях, которые представляют опасность для окружающих.


ГИБДД водители проверка
 
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