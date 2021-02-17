В Улан-Удэ ГИБДД массово проверит водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Проверка состоится в четверг



Вечером 18 февраля в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.



Запланировано выставление дополнительных шести автопатрулей в составе 12 сотрудников ДПС. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.



Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.



Жителей просят не оставаться равнодушными к пьянству за рулём и своевременно сообщать в полицию (телефон 102, 292902, 292999) о водителях, которые представляют опасность для окружающих.





