Проверка состоится в четверг
Вечером 18 февраля в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Запланировано выставление дополнительных шести автопатрулей в составе 12 сотрудников ДПС. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.
Жителей просят не оставаться равнодушными к пьянству за рулём и своевременно сообщать в полицию (телефон 102, 292902, 292999) о водителях, которые представляют опасность для окружающих.
В Улан-Удэ ГИБДД массово проверит водителей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водка попала ребёнку в глаз и довела до слёз
Проверка состоится в четверг
В Улан-Удэ специально приехал режиссёр из Санкт-Петербурга
Известный путешественник поделился впечатлениями о том, как с голодухи заказал в Улан-Удэ сразу 14 «странных» блюд
Ожидается ухудшение погоды
Специалисты готовятся к пожароопасному сезону
Священник считает, что таким способом осуждённые в том числе духовно просветляются
Борис Хайкельевич Берлович служил фронтовым водителем
Нерадивый отец долго уклонялся от алиментов
Улан-удэнец Роман Шалтагачёв получил благословение от Фёдора Конюхова
Наледные воды подошли к жилым домам
Бык погиб, но платить всё равно придётся владельцу животного
Пожарные передали котика хозяйке
Начался новый набор участников популярной шоу-программы НТВ
Трамвай должен привлечь внимание к вопросам экологии