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«Лесной спецназ» Бурятии прошёл обучение в Подмосковье

«Лесной спецназ» Бурятии прошёл обучение в Подмосковье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Специалисты готовятся к пожароопасному сезону

Десять лётчиков-наблюдателей Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии прошли курсы повышения квалификации. Обучение прошло в авиационно-учебном центре ФБУ «Авиалесоохрана» в городе Пушкино Московской области, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Специалисты изучили такие дисциплины как аэронавигацию, метео-обеспечение, воздушное право, аэродинамику и авиационную метеорологию, самолётовождение и парашютно-десантную подготовку, радиосвязь, а также пожарную охрану лесов, тактику, технологию и стратегию, применяемые для тушения лесных пожаров.

- Одной из дисциплин была тренировка на комплексном вертолётном тренажёре Ми-8-МТВ. Так специалисты смогли отработать полный спектр задач пилотирования и действий в особых случаях, создаваемых отказами авиационной техники, ошибками в технике пилотирования и неблагоприятными метеорологическими условиями выполнения полёта, - поделился заместитель руководителя Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии по лётно-производственной службе Алексей Петров.

- Повышение квалификации в Пушкино – только первый этап подготовки. В феврале запланировано прохождение врачебно-лётных экспертных комиссий в Красноярске, а в конце марта стартует серия воздушных тренировок для парашютистов-пожарных, - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии Григорий Сердюков.

По результатам прохождения курсов повышения квалификации и с накоплением производственного опыта специалистам могут присвоить второй и первый классы. Лётчик-наблюдатель первого класса - это самый опытный специалист, выполняющий большинство работ: авиационное патрулирование, десант парашютистов-пожарных, работу на вертолете с высадкой пожарных десантников и со спусковым устройством на внешней подвеске, работу на авиационных танкерах и координирование различных служб, задействованных в тушении лесных пожаров.


лесники
 
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