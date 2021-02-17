«Лесной спецназ» Бурятии прошёл обучение в Подмосковье

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Специалисты готовятся к пожароопасному сезону



Десять лётчиков-наблюдателей Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии прошли курсы повышения квалификации. Обучение прошло в авиационно-учебном центре ФБУ «Авиалесоохрана» в городе Пушкино Московской области, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Специалисты изучили такие дисциплины как аэронавигацию, метео-обеспечение, воздушное право, аэродинамику и авиационную метеорологию, самолётовождение и парашютно-десантную подготовку, радиосвязь, а также пожарную охрану лесов, тактику, технологию и стратегию, применяемые для тушения лесных пожаров.



- Одной из дисциплин была тренировка на комплексном вертолётном тренажёре Ми-8-МТВ. Так специалисты смогли отработать полный спектр задач пилотирования и действий в особых случаях, создаваемых отказами авиационной техники, ошибками в технике пилотирования и неблагоприятными метеорологическими условиями выполнения полёта, - поделился заместитель руководителя Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии по лётно-производственной службе Алексей Петров.



- Повышение квалификации в Пушкино – только первый этап подготовки. В феврале запланировано прохождение врачебно-лётных экспертных комиссий в Красноярске, а в конце марта стартует серия воздушных тренировок для парашютистов-пожарных, - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии Григорий Сердюков.



По результатам прохождения курсов повышения квалификации и с накоплением производственного опыта специалистам могут присвоить второй и первый классы. Лётчик-наблюдатель первого класса - это самый опытный специалист, выполняющий большинство работ: авиационное патрулирование, десант парашютистов-пожарных, работу на вертолете с высадкой пожарных десантников и со спусковым устройством на внешней подвеске, работу на авиационных танкерах и координирование различных служб, задействованных в тушении лесных пожаров.





