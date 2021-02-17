Священник считает, что таким способом осуждённые в том числе духовно просветляются
В уголовно-исполнительной инспекции состоят на учёте около 230 осуждённых к обязательным работам, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяют местные власти. В том числе людей отправляют на обязательные работы в храмах и дацанах республики.
По мнению священника Свято-Одигитриевского храма, отбывание уголовных наказаний осуждёнными без изоляции от общества в храмах «способствует духовному просветлению и предупреждению повторных преступлений и правонарушений».
В Бурятии осуждённые работают при храмах и дацанах
Общество, Фото:
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