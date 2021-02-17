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Пауэрлифтеры Иркутской области выиграли награды чемпионатов и первенств России

Пауэрлифтеры Иркутской области выиграли награды чемпионатов и первенств России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
У спортсменов 7 медалей по жиму и классическому жиму

Спортсмены Иркутской области завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве России по жиму и чемпионате и первенстве федерации пауэрлифтинга России по классическому жиму. Соревнования с 8 по 15 февраля проходили в Туле.

На чемпионате России по жиму в весовой категории 52 кг бронзовым призёром стала Анастасия Червякова с результатом 117,5 кг. На первенстве страны по жиму среди юношей 14-18 лет в весовой категории 93 кг победу одержал Григорий Дударев, показав результат 180 кг. Среди юниорок в весовой категории 47 кг серебряную награду взяла Екатерина Володько с результатом 90 кг.

На чемпионате ФПР по классическому жиму в весовой категории 66 кг золотую медаль завоевал Константин Сауков с результатом 200 кг, дважды установив рекорд России. Он же стал победителем в абсолютном зачёте среди мужчин.

На первенстве федерации пауэрлифтинга России по классическому жиму среди юношей 14-18 лет в весе 93 кг серебряную награду выиграл Григорий Дударев с результатом 142,5 кг. Среди юниоров 19-23 лет в весовой категории 83 кг лидировал Андрей Талько, показав результат 182,5 кг, также он стал вторым в абсолютном зачёте. Среди юниорок в весе 47 кг уверенную победу одержала Екатерина Володько, её результат – 65 кг.

По итогам соревнований Екатерина Володько в составе сборной России примет участие в первенстве Европы. Григорий Дударев и Андрей Талько отобрались на первенство мира, Константин Сауков – на чемпионат мира.

Тренером Анастасии Червяковой является Александр Деханов. Григорий Дударев, Екатерина Володько, Андрей Талько тренируются у Валерия Володько и Константина Саукова. Тренер Константина Саукова – Валерий Володько, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутская область спорт пауэрлифтинг жим чемпионат России первенство России
 
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