Пауэрлифтеры Иркутской области выиграли награды чемпионатов и первенств России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

У спортсменов 7 медалей по жиму и классическому жиму



Спортсмены Иркутской области завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве России по жиму и чемпионате и первенстве федерации пауэрлифтинга России по классическому жиму. Соревнования с 8 по 15 февраля проходили в Туле.



На чемпионате России по жиму в весовой категории 52 кг бронзовым призёром стала Анастасия Червякова с результатом 117,5 кг. На первенстве страны по жиму среди юношей 14-18 лет в весовой категории 93 кг победу одержал Григорий Дударев, показав результат 180 кг. Среди юниорок в весовой категории 47 кг серебряную награду взяла Екатерина Володько с результатом 90 кг.



На чемпионате ФПР по классическому жиму в весовой категории 66 кг золотую медаль завоевал Константин Сауков с результатом 200 кг, дважды установив рекорд России. Он же стал победителем в абсолютном зачёте среди мужчин.



На первенстве федерации пауэрлифтинга России по классическому жиму среди юношей 14-18 лет в весе 93 кг серебряную награду выиграл Григорий Дударев с результатом 142,5 кг. Среди юниоров 19-23 лет в весовой категории 83 кг лидировал Андрей Талько, показав результат 182,5 кг, также он стал вторым в абсолютном зачёте. Среди юниорок в весе 47 кг уверенную победу одержала Екатерина Володько, её результат – 65 кг.



По итогам соревнований Екатерина Володько в составе сборной России примет участие в первенстве Европы. Григорий Дударев и Андрей Талько отобрались на первенство мира, Константин Сауков – на чемпионат мира.



Тренером Анастасии Червяковой является Александр Деханов. Григорий Дударев, Екатерина Володько, Андрей Талько тренируются у Валерия Володько и Константина Саукова. Тренер Константина Саукова – Валерий Володько, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

