Улан-удэнец намерен пересечь Антарктиду

Житель Улан-Удэ Роман Шалтагачев собирается в одиночку покорить Южный полюс. Ему предстоит преодолеть более 1200 километров в экстремальных условиях.
Как сообщал «Байкал-Daily», о намерении покорить Антарктиду он заявил в 2017 году. Назвал он свою будущую экспедицию «Антарктида – не пройдённый путь». Подготовка к ней была разбита на четыре этапа.
Для России это будет второй переход в истории, первый совершил в 1994 году Федор Конюхов. Для Дальнего Востока, и тем более для Бурятии это впервые. Однако такое расстояние и суровые условия не пугают Романа. Он дважды совершал переход через зимний Байкал. 1440 километров по льду самого большого озера, 54 дня в холоде и одиночестве. О вызовах самому себе, подготовке к походу житель столицы республики рассказал порталу «Твой Дальний Восток. Бурятия».
- До 2018 года на Антарктиде был маршрут, который никто не мог пройти, то есть люди выходили и не доходили, кто-то даже погибал. Это пересечение Антарктиды, на тот момент это порядка 1500 или 1600 километров. Никто него не мог пройти, и я думал – это мой следующий маршрут. И пока я туда готовился, пока искал финансирование, в один год одновременно на этот маршрут заявились британец и американец. И американец пришел первый с разницей в день, у них получилась такая гонка. Если бы я нашел деньги, я бы вышел на тот маршрут, и было бы как в анекдоте: встретились в Антарктиде англичанин, американец и русский. Но анекдота не получилось, а Антарктида в голове осталась. До полюса могу пройти, но там есть ещё более интересный маршрут, про него я когда-нибудь расскажу. Меня интересовал первопроход, - рассказывает Роман Шалтагачёв.
Как оказалось, горожанину не хватает денег для похода.
- Деньги я ищу давно, и пока безуспешно. Подана заявка на грант РГО, Русское географическое общество, сейчас будет подаваться заявка на грант президентский, и посмотрим, что из этого получится. В мае будет результат РГО, в июне результат президентского. Вообще мне надо порядка 10 млн рублей, - сообщил порталу «Твой Дальний Восток. Бурятия» Роман.
Также выяснилось, что экстремал получил своеобразное благословение прославленного путешественника Федора Конюхова на прохождение сложного маршрута.
− Тут изначально идёт понимание того, что Антарктида – это мировой топ маршрутов, один из наисложнейших маршрутов. И я понимаю, кто туда ходит, зачем туда ходит. Как говорится, наглость города берёт. Я понимаю, что мне необходима информация, пишу либо звоню: Я Рома, я хочу туда. Ага, молодец, садись поудобнее, будет разговаривать. Примерно так со всеми и происходит, - поведал улан-удэнец о своём звонке Конюхову.