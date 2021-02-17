Улан-удэнец намерен пересечь Антарктиду

− Тут изначально идёт понимание того, что Антарктида – это мировой топ маршрутов, один из наисложнейших маршрутов. И я понимаю, кто туда ходит, зачем туда ходит. Как говорится, наглость города берёт. Я понимаю, что мне необходима информация, пишу либо звоню: Я Рома, я хочу туда. Ага, молодец, садись поудобнее, будет разговаривать. Примерно так со всеми и происходит, - поведал улан-удэнец о своём звонке Конюхову.





