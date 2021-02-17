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В Бурятии водитель джипа выиграл суд у хозяина сбитого им быка

В Бурятии водитель джипа выиграл суд у хозяина сбитого им быка
Общество,  Фото:pixabay.com
Бык погиб, но платить всё равно придётся владельцу животного

Баунтовский районный суд рассмотрел спор между владельцем «Тойоты Лэнд Крузер» и владельцем быка, которого насмерть сбил этот внедорожник.

Водитель джипа требовал возмещения стоимости ремонта машины (более 100 тысяч рублей), а собственник быка – возмещения материального ущерба от гибели животного (около 50 тысяч рублей).

ДТП произошло в сентябре 2020 года на 166 км автодороги Романовка-Багдарин: автомобиль «Тойота Ленд Крузер» сбил быка, находящегося на проезжей части. В результате животное погибло, а машина получила механические повреждения.

Водитель обратился в суд с иском о взыскании с собственника быка материального ущерба. В свою очередь владелец быка счёл, что водитель нарушил правила, превысив разрешённую скорость, и также потребовал с него деньги.

Суд пришёл к выводу, что собственник быка проигнорировал требования п.п. 25.6 правил дорожного движения, допустив нахождение на дороге в тёмное время суток животного без надзора.

Судебная тяжба закончилась в пользу автовладельца. С собственника быка взыскан материальный ущерб – стоимость ремонта машины, а также судебные издержки (оплата экспертизы, оплата за юридическую помощь, госпошлина).

В удовлетворении требований по встречному иску владельцу быка суд отказал.

- Решение суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
ДТП домашние животные
 
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