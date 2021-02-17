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В Забайкалье сократили время продажи алкоголя

В Забайкалье сократили время продажи алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования

В Забайкальском крае меняется режим розничной торговли алкоголем. Время продажи спиртосодержащей продукции уменьшится на два часа. Поправки в действующий закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции на территории Забайкальского края» поддержали депутаты законодательного собрания края.

Как отметил прокурор Забайкальского края Максим Ершов, ситуация с алкоголизацией населения в крае является крайне тревожной. Практически половина всех преступлений на территории субъекта совершается в состоянии алкогольного опьянения, а после отмены ограничений на продажу спиртного с 20:00 до 11:00 в апреле 2018 года в крае отмечается рост таких преступлений. Он заметил, что удельный вес такого рода преступлений почти на 20 процентов превышает среднероссийский показатель. В настоящее время в 59 субъектов РФ наряду с федеральными ограничениями времени продажи алкогольной продукции действуют и региональные запреты, которые показали свою эффективность.

Поправки в действующий закон 17 февраля во втором чтении приняли депутаты регионального парламента. Закон вступит в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Ранее закон ограничивал продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. После изменений в действующее законодательство - продажа теперь запрещена с 23:00 до 10:00, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край алкоголь продажа торговля
 
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