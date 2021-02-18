Западноевропейский канал покажет музей декабристов в Чите

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

Сюжетом для передачи станет история Ивана Анненкова и Полины Гёбль



Корреспонденты франко-немецкого канала Arte побывали в Чите. Одной из локаций для съёмок стал музей декабристов столицы Забайкалья.



Как рассказали в музее, кадры из Читы войдут в сюжет для программы «Приглашение к путешествию», в которой рассказывается о географических точках, связанных с именами известных писателей, художников, композиторов.



- Для сюжета в Чите была выбрана история декабриста Ивана Анненкова и его жены Полины Гёбль. Анненковы – прототипы романа Александра Дюма «Учитель фехтования». В музее декабристов рассказали журналистам о судьбе героев, а также о декабристской тематике в литературе, - объяснили сотрудники учреждения.



Напомним, история любви Ивана Анненкова и француженки Жанетты-Полины Гёбль, которая последовала за возлюбленным в Сибирь, можно считать одной из самых трогательных и впечатляющих среди судеб декабристов и их жён. Пара обвенчалась под сводами Михайло-Архангельский церкви в Чите 4 апреля 1828 года.



Романтическая история замужества отважной француженки вдохновила Александра Дюма написать роман «Учитель фехтования», а режиссёры Александр Ивановский в кинофильме «Декабристы» и Владимир Мотыль в фильме «Звезда пленительного счастья» сделали историю их отношений одной из важнейших сюжетных линий, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

