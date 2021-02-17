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Пенсионеров Бурятии зовут на телешоу «Ты супер! 60+»

Пенсионеров Бурятии зовут на телешоу «Ты супер! 60+»
Общество, 
Начался новый набор участников популярной шоу-программы НТВ

Новый кастинг программы «Ты супер! 60+» объявила телекомпания НТВ. Поучаствовать в нём могут, в том числе, и жители Бурятии.

Чтобы подать заявку на участие в кастинге, необходимо до 26 февраля, снять видео с коротким представлением участника, а также запись с исполнением песни или нескольких композиций. После этого необходимо заполнить анкету, которую необходимо взять на странице проекта «Ты супер! 60+» на сайте НТВ. Отправить письмо с ссылкой на загруженные материалы нужно на адреса vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru

Участниками проекта станут талантливые люди, обладающие вокальными способностями и проживающие в дома престарелых, а также одинокие пенсионеры.
Участники проекта будут выбраны во время удалённого кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве.

6+
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