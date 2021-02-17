23 февраля в Улан-Удэ устроят артиллерийский салют

В честь Дня защитника Отечества запустят 300 фейерверков и произведут 30 залпов из пушек



23 февраля военнослужащие нештатного салютного дивизиона, сформированного из артиллерийских подразделений ВВО, дислоцированных в Бурятии, произведут праздничный артиллерийский салют, посвящённый Дню защитника Отечества.



Из двух салютных установок, размещённых на острове Комсомольский, в небо Улан-Удэ будет выпущено свыше 300 фейерверочных изделий типа «Ассоль». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Шумовое сопровождение салюта будет обеспеченно 30-ю залпами пушек Д-30.



- Дивизион укомплектован новыми салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ. Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра: от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.



В ближайшие дни состоятся тренировки салютного дивизиона, где под руководством начальника ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ВВО, артиллеристы отработают слаженность действий номеров расчётов гаубиц Д-30 и синхронность выстрелов. В ней примут участие самые опытные военнослужащие.

