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По Улан-Удэ будет ходить необычно разрисованный трамвай

По Улан-Удэ будет ходить необычно разрисованный трамвай
Общество, 
Трамвай должен привлечь внимание к вопросам экологии

Вчера в паблике ves_ulan_ude появилась информация о том, что с сегодняшнего дня по Улан-Удэ начнёт курсировать трамвай, разрисованный граффити на тему экологии. Также на нём сделана большая надпись «Время разделять мусор».

Это совместный проект улан-удэнских экологов (ecology03), МУП «Управление трамвая» и команды стрит-артеров uut4k.

- Все понимают, что с окружающей средой происходят необратимые изменения, с каждой минутой на планете Земля всё больше появляется мусора от жизнедеятельности человека. Однако не все осознают, что от действий каждого из нас зависит состояние окружающей̆среды, а значит и наше здоровье. Да и хотя бы просто собирать после себя мусор! Ведь все помнят слова Чехова: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Но мало кто вспоминает их, мусоря там, где живут и отдыхают. Мы рисуем в городском пространстве, как на центральных улицах, так и по дворам и подворотням, и везде собираем кучи мусора, оставленные горожанами. Надеемся, этот яркий и креативный трамвай будет воспитывать ответственное отношение к городу и природе нашей республики, написали к посту, - говорится в сообщении.

видео из паблика ves_ulan_ude

Часть пользователей поддержали идею. Они делятся: «Ура!! Так долго ждали», «Я за этот лозунг!!!»

Другие отметили, что рассчитывали на подобный креативный дизайн на новых, а не старых вагонах. Сразу несколько пользователей заявили, что в таких вагонах холодно.



трамвай экология
 
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