Строительство центра единоборств в Улан-Удэ закончат в октябре

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на начало ноября



В Улан-Удэ продолжается строительство регионального центра единоборств в 104 квартале. 16 февраля объект посетил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Как сообщает пресс-служба минстроя РБ, строительство комплекса планируется завершить в октябре этого года, а в начале ноября – ввести комплекс в эксплуатацию. В настоящее время решены все вопросы по устройству фундамента и колонн.



- Перечень необходимого оборудования уже согласован с минспортом РБ, - рассказал о ходе строительных работ начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.



- Обговорили сроки поставки оборудования. На данный момент работы идут по графику, ввод в эксплуатацию спортивного центра должен быть обеспечен в ноябре 2021 года, - добавил Николай Рузавин.



Общая площадь регионального центра единоборств составит более 9 тысяч квадратных метров. Он объединит четыре зала: восточных единоборств, бокса, борьбы, универсальный зал. Стоимость строительства более 300 млн рублей за счёт средств единой дальневосточной субсидии.

