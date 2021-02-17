Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на начало ноября
В Улан-Удэ продолжается строительство регионального центра единоборств в 104 квартале. 16 февраля объект посетил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Как сообщает пресс-служба минстроя РБ, строительство комплекса планируется завершить в октябре этого года, а в начале ноября – ввести комплекс в эксплуатацию. В настоящее время решены все вопросы по устройству фундамента и колонн.
- Перечень необходимого оборудования уже согласован с минспортом РБ, - рассказал о ходе строительных работ начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.
- Обговорили сроки поставки оборудования. На данный момент работы идут по графику, ввод в эксплуатацию спортивного центра должен быть обеспечен в ноябре 2021 года, - добавил Николай Рузавин.
Общая площадь регионального центра единоборств составит более 9 тысяч квадратных метров. Он объединит четыре зала: восточных единоборств, бокса, борьбы, универсальный зал. Стоимость строительства более 300 млн рублей за счёт средств единой дальневосточной субсидии.
Строительство центра единоборств в Улан-Удэ закончат в октябре
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