Соревнования пройдут в ФСК в середине марта
На чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин, который пройдёт в столице Бурятии с 11 по 14 марта, допустят зрителей. Соревнования проведут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
Старт продажи билетов на чемпионат России намечен на 22 февраля. Также запущена официальная страница соревнований (ulanude2021.ru) и аккаунт в инстаграм (ulanude2021.ru). В дальнейшем он будет использоваться для освещения всех крупнейших спортивных мероприятий республики и хранить истории о всех прошедших турнирах.
Напомним, что ранее стала известна программа чемпионата.
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На чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ пустят зрителей
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