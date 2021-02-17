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На чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ пустят зрителей

На чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ пустят зрителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут в ФСК в середине марта

На чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин, который пройдёт в столице Бурятии с 11 по 14 марта, допустят зрителей. Соревнования проведут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Старт продажи билетов на чемпионат России намечен на 22 февраля. Также запущена официальная страница соревнований (ulanude2021.ru) и аккаунт в инстаграм (ulanude2021.ru). В дальнейшем он будет использоваться для освещения всех крупнейших спортивных мероприятий республики и хранить истории о всех прошедших турнирах.

Напомним, что ранее стала известна программа чемпионата.

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чемпионат России вольная борьба Улан-Удэ Бурятия спорт
 
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