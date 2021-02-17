В Улан-Удэ назвали улицы с большим загрязнением воздуха

Датчики, установленные общественниками, доказали плохое качество воздуха Улан-Удэ



Сотрудники социально-экологического фонда «БайкалЭкоДействие» Бурятии поделились первыми результатами мониторинга уровня загрязнения воздуха в Улан-Удэ с помощью датчиков, установленных в некоторых районах города. Датчики доказывают плохое качества воздуха Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.



В декабре 2020 года в Улан-Удэ появилась общественная сеть контроля качества воздуха из 17-ти датчиков. Датчики установил социально-экологический фонд «Байкалэкодействие» в домах волонтёров проекта – обычных горожан. Сеть датчиков расположили равномерно, но фокус сделали на Левый берег, откуда поступает много жалоб о загрязнении воздуха.



По словам руководителя социально-экологического фонда «БайкалЭкоДействие» Светланы Ивановой, сегодня показатели датчиков доказывают плохое качества воздуха в Улан-Удэ. Кроме того, общественники уже могут назвать некоторые участки города, где выбросы фиксируются регулярно, и предварительно предположить источники загрязнения.



- Так, например, на улице Ермаковская регулярно фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха в 23 часа и ночью. Сложно представить, что в это время частный сектор активно топит печи углем или дровами. Мы предполагаем, что источник загрязнения — выбросы ближайшего промышленного объекта — ТЭЦ-1. Наши догадки подтверждают и показания датчика на улице Солнечная, которые соотносятся по времени с выбросами на улице Ермаковской. Загрязнённый воздух переносится на Солнечную в соответствии с розой ветров, - пояснила Светлана Иванова.



Общественники отметили ежедневное повышение уровня загрязнения воздуха твёрдыми частицами с 19 часов. Это соответствует выбросам печей частного сектора, когда жители возвращаются домой и начинают топить печи в домах. Сегодня авторы проекта предварительно выявили предполагаемые промышленные источники загрязнения на улицах: Ермаковская, Бабушкина, переулке Иволгинский, а также в пригородном селе Сотниково.



- Наш проект, прежде всего, нацелен на информирование граждан, привлечение внимания к проблеме загрязнённого воздуха в Улан-Удэ. Люди с болезнями органов дыхания могут сверяться с сайтом и решать, выходить ли им сегодня на улицу или нет, потому что зачастую датчики показывают опасное загрязнение, что может повлиять на самочувствие человека. Визуальная картина загрязнения воздуха не даст замолчать проблему, которую мы, общественники, помогаем властям и горожанам решить: показываем участки загрязнения, фиксируем уровень и время. Сегодня информация о показаниях датчиков размещена в виде интерактивной карты загрязнений в режиме онлайн на сайте https://baikal20.ru/, - сообщила Светлана Иванова.



Промежуточные данные мониторинговой сети общественников переданы в Восточно-Байкальскую природоохранную прокуратуру с предложением провести проверку выбросов предполагаемых источников — промышленных объектов и малых котельных в основных участках, где наблюдаются нетипичный рост выбросов ночью.



- Улан-Удэ – город побратим Красноярска, где я живу, по уровню загрязнения воздуха. Столица Бурятии расположена в котловине, выбросы труб небольших котельных и печей, выбросы автомобилей стелются низко, загрязненный воздух скапливается и «подушкой» нависает над городом. Если нет ветра, город задыхается, официально объявляется режим неблагоприятных метеорологических условий, — говорит координатор промышленного компонента проекта WWF «Люди-природе» Александр Колотов.



Для снижения уровня загрязнения воздуха в Улан-Удэ социально-экологический фонд «БайкалЭкоДействие» предлагает ряд решений. В том числе контролировать выбросы малых котельных, обеспечивать развитие тепло- и электросетей, развивать пояс зелёных насаждений вокруг города, отказаться от плотной точечной застройки города, не обеспеченных нормативной площадью зелёных насаждений.





