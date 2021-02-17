Только в Октябрьском районе рассмотрели 130 дел по нарушениям выгула собак
В администрации Октябрьского района Улан-Удэ прошло заседание комиссии по назначению штрафов за нарушение правил выгула и регистрации домашних животных. На заседание пригласили и самих нарушителей – владельцев собак.
- К дочери пришла подружка. Они собирались в школу, надо было мне самой просто выйти и открыть калитку. Не углядела. Собака свободно бегала по ограде и выскочила, - рассказала жительница Октябрьского района Елена.
Решением административной комиссии Елене назначен штраф в 500 рублей, поскольку протокол о нарушении был составлен до вступления в силу изменений в республиканский закон «Об административных правонарушениях».
Всего с начала 2021 года административная комиссия Октябрьского района рассмотрела более 130 дел по нарушениям порядка выгула собак и регистрации домашних животных. Сумма начисленных штрафов на сегодня составляет более 70 тысяч рублей.
- Хотелось бы, чтобы жители, собственники домашних животных относились с пониманием ко всем предпринимаемым мерам. Чтобы все собаки у нас были зарегистрированы и люди соблюдали правила выгула собак. Одно из основных задач административной комиссии - повлиять на такую ситуацию в Улан-Удэ и республике в целом, - отметила заместитель председателя административной комиссии Октябрьского района Улан-Удэ Евгения Алексеева.
Заседания административных комиссий проводятся два раза в месяц. В случае неявки нарушителей на рассмотрение протоколов решение административной комиссии направляется горожанам по почте.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
В Улан-Удэ штрафуют нерадивых собачников
Общество, Фото:
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