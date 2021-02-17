Губернаторский оркестр выступит в Улан-Удэ

Последний раз Иркутский оркестр выступал в Бурятии три года назад



13 марта на сцене Бурятского оперного театра выступит Иркутский губернаторский симфонический оркестр под управлением Илмара Лапиньша. Солист – лауреат международных конкурсов, скрипач Михаил Почекин, сообщили в минкультуры Бурятии.



Иркутский оркестр признан одним из самых выдающихся коллективов Сибири. В его составе — музыканты высокого уровня, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Оркестр успешно выступает в Европе, Японии, Корее и Китае. В 2020 году губернаторский оркестр дал концерт в «Золотом зале» Венской филармонии, приглашение от которой он получил третий год подряд.



Программа концерта посвящена Моцарту. Музыканты исполнят симфонию №21, концерт для скрипки с оркестром №3 и симфонию-кончертанте для квартета духовых с оркестром.



Последний раз губернаторский оркестр приезжал в Улан-Удэ три года назад.



12+

