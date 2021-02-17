Соревнования проходили с 10 по 15 февраля в Омске
В Омске завершилось первенство России среди юношей и девушек 14-16 и 17-18 лет по гиревому спорту. В турнире приняло участие более 300 сильнейших спортсменов из 38 регионов России. Соревнования проходили в толчке по длинному циклу, двоеборью у юношей, рывке у девушек, эстафете по длинному циклу.
Награды завоевали спортсмены Бурятии. В нелёгкой борьбе второе место заслуженно заняла Юлия Беликова в упражнении рывок (189 подъёмов) в весовой категории до 53 кг. В дисциплине «толчок длинный цикл» с результатом 85 подъёмов в весовой категории до 53 кг Юрий Телешев занял третье место. Также в этой же дисциплине с результатом 80 очков в весовой категории до 63 кг третьим стал Даниил Цвик. Данил Максимов с результатом 63 очка в весовой категории до 58 кг тоже стал обладателем бронзовой награды. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
По информации минспорта Иркутской области, спортсменка из деревни Морозово Боханского района Усть-Ордынского Бурятского округа Алёна Тимофеева выступала в возрастной группе до 16 лет в весовой категории до 58 килограммов с гирей 16 килограмм. Она стала первой в рывке, выполнив упражнение 149 раз. По итогам соревнований Алёна вошла в состав сборной команды России для участия в первенстве мира, которое предполагается провести в июле в Каунасе в Литве. На первенстве страны спортсменка также выполнила первый спортивный разряд.
- Спортсмен Забайкальского края Даниил Смирнов завоевал бронзовую медаль в дисциплине «длинный цикл». Ещё одна представительница региона Ульяна Шангина стала третьей в весовой категории до 58 килограммов и попала в резерв сборной России по гиревому спорту, - рассказали в федерации гиревого спорта Забайкалья.
Гиревики Бурятии завоевали медали первенства России
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