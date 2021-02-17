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Ещё 102 жителя Бурятии заразились коронавирусом

Ещё 102 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выздоровели более 160 пациентов

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 17 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 32 600. Из них 54% (17 231) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 102 человек. Заболеваемость остаётся на устойчивом уровне: для сравнения, днём ранее было 100 заражённых, позавчера +102 больных, а до этого два дня по + 105.

Из 102 новых случаев коронавируса 80 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

За всё время выздоровели 30 124 пациентов, или 92%. В том числе накануне вылечились 169 человек.

Умерли за сутки двое больных. За всё время коронавирус забрал жизни 695 жителей.

В стационарах республики получают лечение 734 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 520. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 56), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65-ти – 22).

Занятость коечного фонда составляет 56 %.

Амбулаторное лечение проходят 1047 пациентов с COVID-19. Наблюдается 95 человек.

Круг контактных лиц составляет 1440 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ владельца пивного магазина оштрафовали за нарушения антиковидных требований.

Пёс Хатис из Улан-Удэ прославился в соцсетях благодаря своей преданности – он едва не умер от тоски, когда хозяин попал в ковидный госпиталь.


коронавирус профилактика
 
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