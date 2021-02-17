В Бурятии объявлен список территорий для благоустройства

Жители республики смогут проголосовать за них с 26 апреля



Определён список общественных территорий в Бурятии, за благоустройство которых жители республики смогут проголосовать на единой федеральной платформе. Так, в Улан-Удэ уже обозначен перечень территорий, среди которых горожанам предстоит сделать выбор. К объектам, нуждающимся в благоустройстве в первую очередь, отнесли территорию, прилегающую к Гостиным рядам, площадь Революции, сквер «Яблоневый» микрорайона Аэропорт, бульвар «Сиреневый» по улице Октябрьская и сквер «Зодчий» на проспекте Строителей.



Стали известны общественные территории и в четырёх районах республики: Бичурском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском и Курумканском.



В Бичурском районе на выбор представлены:

1. Парк «Молодёжный», с. Бичура;

2. Парк отдыха, с. Малый Куналей;

3. Зона отдыха, у. Шибертуй;

4. Дворовая территория, с. Бичура, ул. Ленина, 238.



В Северо-Байкальском районе в посёлке Нижнеангарск:

1. Территория спортивной площадки «Адреналин-парк», п. Нижнеангарск, ул. Рабочая;

2. Площадь Советов, участок мемориального комплекса с братской могилой, п. Нижнеангарск, ул. Победы.



В посёлке Кичера:

1. Центральная площадь, ул. Центральная;

2. Парк культуры и отдыха, ул. Сосновая.



В посёлке Новый Уоян:

1. Парк отдыха «Лукоморье», ул. Подбельского;

2. Аллея памяти войнам-интернационалистам, ул. Добровольцев;

3. Зона отдыха в районе Леспромхоза, ул. Восточная.



В Мухоршибирском районе в СП «Саганнурское»:

1. Спортивная площадка –каток;

2. Центральная площадь, пр-т 70 лет Октября.



В СП «Мухоршибирское»:

1. Общественная территория, прилегающая к административному зданию автовокзала, ул. Доржиева;

2. Общественная территория, прилегающая к административному зданию РДК, ул. Доржиева.



В СП «Новозаганское»:

1. Сквер, с. Новый Заган, ул. Партизанская;

2. Колодец, ул. Чкалова.



В СП «Хонхолойское»:

1. Парк культуры и отдыха, с. Хонхолой;

2. Площадь, с. Хонхолой, ул. Партизанская.



В СП «Никольское»:

1. Общественная территория, прилегающая к храму, с. Никольск, ул. Ленина;

2. Благоустройство остановки общественного транспорта, с. Никольск, ул. Ленина.



В СП «Шаралдайское»:

1. Сквер, с. Шаралдай, ул. И. Калашникова;

2. Памятник ветеранам ВОВ, с. Шарлдай, ул. И. Калашникова.



Курумканский район:

1. Сквер отдыха, с. Курумкан, ул. Ленина, 39;

2. Аллея героев соцтруда, с. Аргада, ул. Ленина, 15.



Напомним, проект, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в 2022 году, в том числе и по выбору дизайн-проекта. Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая. Зарегистрироваться для участия можно будет на онлайн-платформе через «Госуслуги» или соцсети. Также сайт будет иметь мобильную версию, для смартфонов и планшетов, сообщает пресс-служба минстроя РБ.

