 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

В Улан-Удэ проходит конкурс видеороликов о героях

В Улан-Удэ проходит конкурс видеороликов о героях
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества

В Улан-Удэ проходит городской дистанционный конкурс видеороликов «Мой герой – мой защитник», посвящённый Дню защитника Отечества. К участию приглашаются детские, юношеские, молодёжные любительские коллективы, кино- и видеостудии, а также учащиеся 1-11 классов школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования столицы Бурятии.

Конкурсантам необходимо снять короткое видео, в котором рассказывается о герое, продолжительностью до 1 минуты. Ссылку на видео и контактные данные (ФИО, класс, школа) нужно отправить на электронную почту Малой академии наук (academia_tv@mail.ru).

Работы принимаются до 19 февраля. Подведение итогов состоится 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ конкурс видео школа дети день защитника Отечества герои
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Агинский округ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Агинский округ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Общество, 17.02.2021
В рамках соревнований состоится абсолютное первенство по бурятской борьбе
В Иркутск приедут лучшие сборные мира по хоккею с мячом
В Иркутск приедут лучшие сборные мира по хоккею с мячом
Общество, 17.02.2021
Получено подтверждение от всех команд группы «А» об участии в чемпионате
В Бурятии продолжается конкурс военных связистов
В Бурятии продолжается конкурс военных связистов
Общество, 17.02.2021
Стартовал второй этап конкурса «Уверенный приём»
Агинский округ на выставке овец в Улан-Удэ представят 11 хозяйств
Агинский округ на выставке овец в Улан-Удэ представят 11 хозяйств
Общество, 17.02.2021
В Бурятии в июне пройдёт очередная Сибирско-Дальневосточная выставка овец и коз
Центробанк принимает предложения по монете в честь Иркутска
Центробанк принимает предложения по монете в честь Иркутска
Общество, 17.02.2021
Десятирублёвая монета выйдет в серии «Города трудовой доблести»
В Бурятии завершился региональный этап танкового биатлона
В Бурятии завершился региональный этап танкового биатлона
Общество, 17.02.2021
Окружной этап конкурса состоится в середине марта
Строительство центра единоборств в Улан-Удэ закончат в октябре
Строительство центра единоборств в Улан-Удэ закончат в октябре
Общество, 17.02.2021
Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на начало ноября
В Улан-Удэ впервые посадят деревья миндаля
В Улан-Удэ впервые посадят деревья миндаля
Общество, 17.02.2021
В столице Бурятии заявили об амбициозных планах озеленения
В Забайкалье ветеринары спасли хищную птицу
В Забайкалье ветеринары спасли хищную птицу
Общество, 17.02.2021
В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает
В Бурятии объявлен список территорий для благоустройства
В Бурятии объявлен список территорий для благоустройства
Общество, 17.02.2021
Жители республики смогут проголосовать за них с 26 апреля
Жители Бурятии не болеют гриппом
Жители Бурятии не болеют гриппом
Общество, 17.02.2021
Привито почти 60% населения
На чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ пустят зрителей
На чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ пустят зрителей
Общество, 17.02.2021
Соревнования пройдут в ФСК в середине марта
В Бурятии столетие отметит ветеран Великой Отечественной
В Бурятии столетие отметит ветеран Великой Отечественной
Общество, 17.02.2021
Во время войны юбиляр получил благодарность от Сталина
23 февраля в Улан-Удэ устроят артиллерийский салют
23 февраля в Улан-Удэ устроят артиллерийский салют
Общество, 17.02.2021
В честь Дня защитника Отечества запустят 300 фейерверков и произведут 30 залпов из пушек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^