В Улан-Удэ проходит конкурс видеороликов о героях

Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества



В Улан-Удэ проходит городской дистанционный конкурс видеороликов «Мой герой – мой защитник», посвящённый Дню защитника Отечества. К участию приглашаются детские, юношеские, молодёжные любительские коллективы, кино- и видеостудии, а также учащиеся 1-11 классов школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования столицы Бурятии.



Конкурсантам необходимо снять короткое видео, в котором рассказывается о герое, продолжительностью до 1 минуты. Ссылку на видео и контактные данные (ФИО, класс, школа) нужно отправить на электронную почту Малой академии наук (academia_tv@mail.ru).



Работы принимаются до 19 февраля. Подведение итогов состоится 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

