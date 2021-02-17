Директор театра «Байкал» презентовал свой первый клип

Премьера клипа на бурятскую народную песню «Шаргын дуун» (Песня о санях - с бур.) состоялась накануне. Композицию исполнил директор Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» Дандар Бадлуев. Это его первый собственный клип.
- Онлайн-жизнь театра «Байкал» в период пандемии в буквальном смысле забила ключом. Коллектив с постоянной периодичностью выпускал клипы, премьеры, развлекательные программы. На этот раз «Байкал» порадовал своих зрителей песней в исполнении заслуженного деятеля искусств России Дандара Бадлуева, - отмечают в театре.
По сюжету, главный герой – возможно торговец или просто зажиточный бурят, запрягает сани и едет по своим делам. По дороге он берёт в попутку молодую девушку, которую провожают родители.
- Проезжая лесные перевалы, в широком поле девушку встречает её возлюбленный, она сменяет сани и продолжает свой путь, - рассказал режиссёр клипа, музыкальный руководитель театра «Байкал» Баттулга Галмандах.
Пользователям понравился музыкальный ролик: «Великолепное исполнение и отличный клип! Создателям его нижайший поклон», «Детство напоминает! Здорово, красиво», «Гое даа», «Спасибо за видео. Спасибо Вам, Дандар Жапович, за прекрасное исполнение. Вспомнила детство, родных стариков, тункинские просторы. Хоть на миг бы вернуться туда... Спасибо».
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году Дандар Бадлуев получил звание почётного гражданина Улан-Удэ.