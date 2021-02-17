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Агинский округ примет всероссийский турнир по вольной борьбе

Агинский округ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В рамках соревнований состоится абсолютное первенство по бурятской борьбе

В Забайкальском крае прошёл организационный комитет по подготовке и проведению открытого чемпионата Агинского Бурятского округа по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино. В этом году он пройдёт с 20 по 22 февраля уже в 58-й раз. Кроме этого, среди участников соревнований будет проведено абсолютное первенство по бурятской борьбе «Барилдаан».

Всероссийский турнир памяти Базара Ринчино – это единственные соревнования по вольной борьбе с присвоением звания «Мастер спорта России» в Забайкальском крае. Предварительно в соревнованиях примут участие команды из Агинского Бурятского округа, Бурятии, Якутии, Приморского, Хабаровского, Красноярского, Забайкальского краёв, Амурской области.

- Соревнования пройдут без зрителей. При этом будет организована прямая трансляция на официальных страницах в инстаграм спортивной школы по адаптивным и национальным видам спорта (@agarcsp) и федерации спортивной борьбы Забайкальского края (@wrest_aga и @wrest_zk_75). Спортсмены, тренеры, судейская бригада будут допускаться к соревнованиям при наличии отрицательного теста на COVID-19. Также во время проведения соревнований будет соблюдаться профилактический режим, - рассказал начальник отдела спорта и физической культуры администрации АБО Булат Бальжинимаев.

Напомним, что с 2005 года среди команд пальму первенства удерживают воспитанники заслуженного тренера России Бато Базарова из Челутая. На прошлогоднем турнире, борцовская дружина Челутая в четырнадцатый раз поднялась на первую ступень пьедестала почёта. Турнир этого года пройдёт по правилам, утверждённым федерацией «Объединённый мир борьбы», по десяти весовым категориям: от 57 до 125 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

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