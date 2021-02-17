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В Бурятии оказались самые лояльные сотрудники ГИБДД

В Бурятии оказались самые лояльные сотрудники ГИБДД
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Дром» представил результаты опроса о несправедливо оштрафованных водителях

Автомобильный сайт «Дром» провёл всероссийский опрос среди автолюбителей «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?» По его результатам 29% из опрошенных жителей Бурятии заявили: «Да, и пришлось платить». Больше – 39,5%, напротив, выбрали вариант «Нет, даже «отпускали» за мелкие нарушения». При этом 20,5% жителей республики Бурятия всегда штрафовали объективно.

Отстояли свою правоту в суде за «незаслуженный» штраф – 3% респондентов из Бурятии, а убедили инспектора в несправедливости предписания – 3,5% автовладельцев. Кроме того, 5% водителей сказали, что их вообще ни разу не штрафовали.

Согласно всероссийскому исследованию, больше всего несправедливых штрафов выписывали в республиках Татарстан и Саха (Якутия). Вариант ответа «Да, и пришлось платить» здесь набрали 52% и 47,2% соответственно. А вот отпускали за мелкие нарушения сотрудники ГИБДД чаще в Пермском крае и Бурятии. Об этом рассказали по 39,5% опрошенных в этих регионах. В Ленинградской же области в 2,5 раза чаще удавалось юридически доказать свою правоту, вариант ответа «Да, но я победил в суде» набрал 10% голосов.

«Если с сотрудником вежливо общаешься, то и диалог строится нормальный... Давненько уже не встречались «гаишники», которые у дороги стояли бы ради «шальных» денег и развода», – поделился участник опроса из Благовещенска, с его комментарием согласилось 627 человек.
ГИБДД водители
 
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