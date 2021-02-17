Молодёжь Бурятии приглашают на творческий конкурс



Участие в конкурсе могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Заявлены две номинации: мотиваторы «Герои, живущие рядом» и видеоролики «Герои, живущие рядом».



Героями мотиваторов и видеороликов могут быть труженики тыла, передовики производства, Герои Труда СССР и РФ, предприятия, внесшие вклад в Победу.



Заявки на участие в конкурсе направляются на электронную почту: patriot_togbu_dmto@mail.ru, также необходимо подать заявку на конкурс в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России». Приём заявок продлится до 1 мая.





В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом». Он проводится в рамках всероссийского проекта «Эстафета поколений – эстафета трудовой доблести», сообщили в пресс-службе минспорта республики.