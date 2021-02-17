Молодёжь Бурятии приглашают на творческий конкурс

Стартовал региональный этап конкурса «Герои, живущие рядом»
В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом». Он проводится в рамках всероссийского проекта «Эстафета поколений – эстафета трудовой доблести», сообщили в пресс-службе минспорта республики.
Участие в конкурсе могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Заявлены две номинации: мотиваторы «Герои, живущие рядом» и видеоролики «Герои, живущие рядом».
Героями мотиваторов и видеороликов могут быть труженики тыла, передовики производства, Герои Труда СССР и РФ, предприятия, внесшие вклад в Победу.
Заявки на участие в конкурсе направляются на электронную почту: patriot_togbu_dmto@mail.ru, также необходимо подать заявку на конкурс в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России». Приём заявок продлится до 1 мая.
Мужчина снял наличные, отвлёкся на телефонный звонок и уехал
Пёс едва не умер от тоски, когда хозяин попал в больницу с коронавирусом
Дандар Бадлуев перевоплотился в зажиточного бурята-торговца
К искусанному собаками мальчику в больницу приходил Владимир Гранат
«Дром» представил результаты опроса о несправедливо оштрафованных водителях
Стартовал региональный этап конкурса «Герои, живущие рядом»
Упаковка сладостей стоила 34 рубля
В спецоперации участвовали более 200 правоохранителей
Для приёма нужно предварительно записаться
Бывший руководитель коммерческой организации нарушил закон о банкротстве
Ущерб составил более 16-и тысяч рублей
Соревнования пройдут среди спортсменов с ПОДА
Посмотреть на соревнования в прямом эфире смогут все желающие
В Улан-Удэ днём до -11 градусов
В экспозиции будут представлены как изделия мастеров, так и дипломные работы студентов