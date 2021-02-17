В Иркутск приедут лучшие сборные мира по хоккею с мячом

Получено подтверждение от всех команд группы «А» об участии в чемпионате



Все команды группы «А» подтвердили участие в чемпионате мира по хоккею с мячом, который с 11 по 17 октября состоится в Иркутске. Об этом рассказали на рабочем совещании с руководителями клубов Суперлиги 15 февраля в Москве. С представителями 14 команд встретились для обсуждения насущных вопросов руководство и аппарат федерации хоккея с мячом России.



Президент FIB и ФХМР Борис Скрынник сообщил, что FIB уже получила подтверждение от всех команд пула «А» о приезде осенью в Иркутск для участия в чемпионате мира.



- Следующий сезон будет очень насыщенным, и мы хотим обсудить с вами его проектные сроки, - сказал Борис Скрынник. – Первый этап кубка России планируется сыграть уже в конце июля – начале августа, а «Финал четырёх» кубка страны провести 9−12 сентября. То есть фактически турниры пройдут на месяц раньше, чем обычно. Все это делается исключительно в интересах национальной сборной, чтобы хоккеисты набрали форму к октябрю.



Директор по организации и проведению соревнований ФХМР Юрий Молотков также уточнил, что матч за суперкубок России запланирован на 31 октября, а старт национального чемпионата — на 4 ноября. Вместе с тем, в конце декабря команды и спортсмены получат паузу для восстановления, а в январе 2022 года национальные сборные ждёт «Турнир четырёх наций» в Швеции.



Главный тренер мужской национальной сборной России Павел Франц отметил, что в ближайших планах команды — проведение трёх сборов. Первый из них намечен через неделю после финала Суперлиги, второй — в августе, а третий — контрольный — непосредственно перед чемпионатом мира в Иркутске.



Напомним, в начале февраля 2021 года стало известно, что международной федерацией бенди принято решение игры группы «А» чемпионата мира по хоккею с мячом провести в Иркутске. Предполагается, что участие в турнире примут сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, Германии и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, ссылаясь на федерацию хоккея с мячом России.

