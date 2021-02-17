Улан-удэнца оштрафовали на тысячу рублей за кражу конфет

Упаковка сладостей стоила 34 рубля



Житель Улан-Удэ в супермаркете украл упаковку конфет стоимостью 34 рубля.



На суде мужчина свою вину признал, раскаялся в содеянном.



Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа - 1 000 рублей.



Постановление не вступило в законную силу, сообщили в Железнодорожном районном суде.

