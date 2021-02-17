Упаковка сладостей стоила 34 рубля
Житель Улан-Удэ в супермаркете украл упаковку конфет стоимостью 34 рубля.
На суде мужчина свою вину признал, раскаялся в содеянном.
Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа - 1 000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщили в Железнодорожном районном суде.
Улан-удэнца оштрафовали на тысячу рублей за кражу конфет
Общество, Фото:
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