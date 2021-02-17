Стартовал второй этап конкурса «Уверенный приём»
Подразделения связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, принимают участие во втором этапе конкурса «Уверенный приём». Мероприятия проходят на полигоне связи соединения управления в Улан-Удэ.
В первый день соревнований экипажи выполнили задачи по развёртыванию, маскировке и выходу на связь на современных образцах техники, в частности, радиостанциях коротких и ультракоротких волн, радиорелейных станциях, командно-штабных машинах, современных машинах управления на базе бронеавтомобиля «Тигр-М».
Также в ходе соревновательной программы военнослужащие сдадут нормативы по физической подготовке, зачёты по технической, специальной подготовке и военной топографии. Кроме того, представители команд будут соревноваться в выполнении упражнений контрольных стрельб из штатного оружия и военизированной эстафете.
По результатам выступлений будет составлен индивидуальный рейтинг каждого экипажа, согласно которому будет сформирована команда, которая отправится представлять объединение на окружном этапе конкурса, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии продолжается конкурс военных связистов
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