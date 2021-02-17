В Бурятии завершился региональный этап танкового биатлона

Окружной этап конкурса состоится в середине марта



В Бурятии на полигоне Бурдуны Восточного военного округа завершились вторые отборочные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Экипажи танков Т-72Б-3 и боевых машин пехоты БМП-2 в составе взводов состязались в мастерстве владения техникой. Сильнейших выявляли в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней, в том числе при стрельбе с ходу.



Экипажам танков предстояло на время пройти комплекс препятствий, включённых в биатлонную трассу, и поразить цели из комплекса вооружения танков. При прохождении «индивидуальной гонки» участники преодолевали маршрут, протяжённостью семь километров. На огневом рубеже полигона Бурдуны экипажи поражали мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.



- В подготовке конкурсантов активное участие принимают чемпионы мира по танковому биатлону 2018–2020 годов: прапорщик Бато Цыдыпов, старшина Иван Осеев, капитан Дмитрий Черноштан. Чемпионы щедро делятся с ними своими знаниями и опытом, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Окружной этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдёт в середине марта текущего года. В нём определят лучшие экипажи, которые примут участие во всеармейском этапе конкурсов.

