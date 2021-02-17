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В Бурятии завершился региональный этап танкового биатлона

В Бурятии завершился региональный этап танкового биатлона
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Окружной этап конкурса состоится в середине марта

В Бурятии на полигоне Бурдуны Восточного военного округа завершились вторые отборочные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Экипажи танков Т-72Б-3 и боевых машин пехоты БМП-2 в составе взводов состязались в мастерстве владения техникой. Сильнейших выявляли в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней, в том числе при стрельбе с ходу.

Экипажам танков предстояло на время пройти комплекс препятствий, включённых в биатлонную трассу, и поразить цели из комплекса вооружения танков. При прохождении «индивидуальной гонки» участники преодолевали маршрут, протяжённостью семь километров. На огневом рубеже полигона Бурдуны экипажи поражали мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.

- В подготовке конкурсантов активное участие принимают чемпионы мира по танковому биатлону 2018–2020 годов: прапорщик Бато Цыдыпов, старшина Иван Осеев, капитан Дмитрий Черноштан. Чемпионы щедро делятся с ними своими знаниями и опытом, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Окружной этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдёт в середине марта текущего года. В нём определят лучшие экипажи, которые примут участие во всеармейском этапе конкурсов.
Бурятия ВВО конкурс танковый биатлон армейские игры
 
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