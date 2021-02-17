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Прокуратура Бурятии проведёт приём предпринимателей

Прокуратура Бурятии проведёт приём предпринимателей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для приёма нужно предварительно записаться

26 февраля с 10:00 до 12:00 в прокуратуре Бурятии, по адресу Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а, заместители прокурора республики Светлана Козлова и Дмитрий Хобраков проведут личный приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

В приёме примут участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владимир Манжуев.

Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам: 8 (3012) 21-11-33, 8 (3012) 21-44-98, 8-914-050-96-79.

В этот же день в прокуратуре республики будет организована телефонная «горячая линия». О нарушениях прав предпринимателей можно сообщить по телефону 8 (3012) 21-11-32.
прокуратура
 
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