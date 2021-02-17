В Бурятии работникам обанкротившегося предприятия не выплатили зарплату

Бывший руководитель коммерческой организации нарушил закон о банкротстве



Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии предприятием-банкротом, нарушались трудовые права работников.



Предприятие, имеющее задолженность по заработной плате, признанно банкротом, назначен конкурсный управляющий организации. В ходе конкурсного производства Арбитражный суд Бурятии обязал бывшего директора организации передать конкурсному управляющему бухгалтерские документы.



Однако бывший руководитель этого не сделал.



В отношении бывшего директора коммерческой организации возбуждено административное дело. Арбитражный суд республики назначил виновному штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

