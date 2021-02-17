Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег с карты

Ущерб составил более 16-и тысяч рублей



30-летний житель села Орлик Окинского района Бурятии признан виновным в краже с банковского счёта.



В судебном заседании установлено, что в сентябре 2019 года мужчина, находясь в доме соседа, украл из кошелька хозяина дома банковскую карту, имеющую функцию бесконтактной оплаты. Воспользовавшись этой функцией, на протяжении пяти дней сельчанин совершал покупки спиртных напитков и продуктов в магазинах Орлика. Ущерб составил 16,7 тысяч рублей.



- Тункинский районный суд с учётом наличия непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

