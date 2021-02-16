В Бурятии следователи начали проверку по информации о свалках

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Будет проанализировано исполнение чиновниками своих обязанностей



В Бурятии начата доследственная проверка после публикации в федеральном СМИ информации по мусору в населённых пунктах.



- В опубликованных материалах приведены сведения о том, что в Бурятии региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами длительное время не оплачиваются услуги подрядчиков, осуществляющих транспортировку мусора в ряде районов республики, в связи с чем прекращена деятельность по вывозу отходов от частных домовладений и с накопительных площадок, что привело к разрастанию стихийных мусорных свалок в населённых пунктах. Данные обстоятельства повлекли существенное нарушение прав и законных интересов жителей республики, - сообщили в СУ СК РФ по республике.



В ходе проверки будет проанализирована полнота и своевременность исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей в области организации обращения с ТКО. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



- В соответствии с действующим законодательством региональный оператор осуществляет свою деятельность на основании соглашения, заключенного с министерством природных ресурсов республики, которое наделено функциями контроля и полномочиями по лишению юридического лица статуса регионального оператора за допущенные при обращении с ТКО нарушения. Таким образом, в публикации содержались сведения, указывающие на признаки халатности в действиях (бездействии) должностных лиц министерства природных ресурсов республики в сфере контроля деятельности регионального оператора, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

