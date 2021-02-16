В Улан-Удэ руководитель завода получил «условку» за сокрытие средств

Также он должен выплатить штраф за невыплату зарплаты работникам



Суд вынес приговор руководителю завода по изготовлению металлических конструкций в Улан-Удэ. Он признан виновным в сокрытии средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).



И к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за невыплату заработной платы сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).



Установлено, что по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка по налогам и страховым взносам предприятия превысила 35 млн. рублей. Налоговой службой принимались меры по принудительному взысканию средств. Однако руководитель в нарушение налогового законодательства умышленно сокрыл средства компании в размере 13,6 млн. рублей путем осуществления финансовых операций через расчетный счет еще одной созданной компании с аналогичным названием, но другим идентификационным номером налогоплательщика.



Также он длительное время не выплачивал зарплату 43 уволившимся с предприятия работникам и еще трём продолжавшим трудиться специалистам. Общая сумма задолженности перед 46 потерпевшими составила более 3,6 млн. рублей. Только после возбуждения уголовных дел руководством завода в бюджет произведены необходимые налоговые платежи, а также полностью погашена задолженность по заработной плате.



Приговором суда руководителю завода назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на два года. Также сумма назначенного ему судебного штрафа составила 70 тыс. рублей.

