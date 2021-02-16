Также он должен выплатить штраф за невыплату зарплаты работникам
Суд вынес приговор руководителю завода по изготовлению металлических конструкций в Улан-Удэ. Он признан виновным в сокрытии средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
И к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за невыплату заработной платы сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
Установлено, что по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка по налогам и страховым взносам предприятия превысила 35 млн. рублей. Налоговой службой принимались меры по принудительному взысканию средств. Однако руководитель в нарушение налогового законодательства умышленно сокрыл средства компании в размере 13,6 млн. рублей путем осуществления финансовых операций через расчетный счет еще одной созданной компании с аналогичным названием, но другим идентификационным номером налогоплательщика.
Также он длительное время не выплачивал зарплату 43 уволившимся с предприятия работникам и еще трём продолжавшим трудиться специалистам. Общая сумма задолженности перед 46 потерпевшими составила более 3,6 млн. рублей. Только после возбуждения уголовных дел руководством завода в бюджет произведены необходимые налоговые платежи, а также полностью погашена задолженность по заработной плате.
Приговором суда руководителю завода назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на два года. Также сумма назначенного ему судебного штрафа составила 70 тыс. рублей.
В Улан-Удэ руководитель завода получил «условку» за сокрытие средств
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг
У спортсменов 2 «золота» и 6 бронзовых наград
В республике провели тренировки с подразделениями антитеррора
Социально значимыми авиаперевозками займётся единая дальневосточная авиакомпания
Головной убор воина датируется периодом вторжения армии Хубилая
Также он должен выплатить штраф за невыплату зарплаты работникам
«Золото» завоевали Сергей Евтюгин и Иван Максимов
Будет проанализировано исполнение чиновниками своих обязанностей
В столице Бурятии прошёл митинг, посвящённый годовщине вывода советских войск из Афганистана
Владимир Каличкин был художественным руководителем городского духового оркестра
Обладателями наград стали Тумэн Бодиев, Эрдэм Цыренжапов и Сандан Гармаев
Григорий Панфилов также является многократным победителем и призёром чемпионатов и первенств РФ
Спортсмены пополнили «копилку» республики четырьмя медалями
Официальное открытие спортивного объекта пройдёт 19 февраля. ФОТО
Женщина хочет получить новую квартиру, чтобы забрать детей от опекунов