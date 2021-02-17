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По югу Бурятии до +1

По югу Бурятии до +1
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём до -11 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 февраля ночью по северному Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, по северной половине местами до умеренного. Ветер восточный 4-9, днём в отдельных районах до 16 м/с.

Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью, юго-западу и югу местами -15,-20, днём -9,-14, по юго-западу и югу до +1, по северу местами -15,-20.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -9,-11.
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