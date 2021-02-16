На Первом канале рассказали историю онкобольной из Бурятии, проживающей в доме с плесенью

Женщина хочет получить новую квартиру, чтобы забрать детей от опекунов



На Первом канале в передаче «Мужское/Женское» рассказали историю жительницы Бурятии Надежды, у которой жильё, выделенное государством в 2014 году, находится в плачевном состоянии В программе принимала участие её сестра Нина Новикова.



- Наше государство выделило ей жильё как сироте – готовый новый дом, и оно спустя два года уже начало разваливаться просто на глазах. Везде плесень, грибок, полы сгнившие внутри, иней зимой, двери все рассыпались. Там печное отопление. На дрова у нас за год уходит тысяч 25, если не больше, - поведала Нина в эфире передачи.



Однако это не всё: женщина больна раком. «Её отправили просто умирать, врачи. Отправили с паллиативной, с онкологии. У неё рак третьей стадии, переходящий в четвёртую. У неё рак шейки матки. В паллиативной помощи не могут держать более двух недель, итак 1,5 месяца ее продержали, как могли, сколько могли», - добавила сестра больной жительницы Бурятии.



Также она отметила, что к сестре ходят медики, ставят уколы.



Затем на передаче начали выяснять, куда Надежда дела полагавшийся ей материнский капитал – у неё двое детей. «Материнский капитал обналичила, мы ей помогали, через юристов наших. Она купила на эти деньги мебель, технику. Сейчас этого ничего нет, потому что оно куда-то всё исчезло», - сообщила Нина Новикова.



На что телеведущий Александр Гордон возмутился:



«Вы пойдете отсюда в тюрьму по одной простой причине – вы помогли ей обналичить материнский капитал. Это называется абсолютно преступная схема, в которой вы участвовали».



Затем начали на передаче начали выяснять, каким было детство Надежды и Нины, почему они оказались сиротами при живой маме.



- У меня одна мама, я, получается, без отца жила, а у них был отец. Детство у нас было очень сложное, тяжёлое. Денег не было, нам одеть нечего было. Школа нажаловалась в опеку, не на что было купить тетради, ручки, не на что было существовать. Мама выпивала. Она трезвая – человек человеком, все делает для нас, а как напьется – всё, - рассказала Нина Новикова.



В ответ на этот рассказ ведущий снова возмутился: «Одна мама, которая бухала, у которой дети были отобраны по суду и назначены в детский дом, заставила государство дать этим детям две квартиры. А сейчас в этой квартире, непригодной для проживания, живет вместе со своей дочерью. Нормально?».



В программе показали и сюжет про Надежду – женщина отметила, что хочет вернуть своих детей: дочери и сыну назначены на сегодня опекуны.



- Я на второй группе, третья стадия у меня рака, я хочу детей забрать обратно, с ними жить. Но сначала чтобы на ноги встать, мне подлечиться надо маленечко. Я сегодня нормальная, а завтра слягу. День хорошо, день плохо. Каждый день врачи приезжают, колют морфин, принимаю по три ампулы, сестра покупает. Есть семья, грудной ребенок, доча у нее живет, но она ее не обижает. Сына вижу редко, по телефону не могу с ним поговорить, потому что телефон заблокирован, у меня нет возможности туда денег закинуть. С первым мужем мы разошлись, потому что он пил, бил меня. Родила я детей для себя, с ними хочу быть. Хочу, чтобы квартиру дали, чтобы детей туда перевезти. Здесь нет условий для них никаких, - говорила жительница Бурятии во время сюжета.



В конце передачи выяснилось, что Надежда получит квартиру в ближайшее время. Специально для исполнения судебных решений по домам сиротам, которые были признаны непригодными для проживания, закупают жильё.



- У нас в этом году в Бурятии запланировано использовать на эти цели 468 млн рублей, планируется купить около 200 квартир в этом году, - сообщила Людмила Эрдыниева, директор ГБУ РБ «Семья».



Ведущая Юлия Барановская уточнила, когда получит Надежда новую квартиру. Людмила Эрдыниева отметила, что это случится в 2021 году.







