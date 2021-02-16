Финансирование выделено из краевого бюджета
Министерство финансов Забайкальского края направило средства на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Сумму уточнила руководитель краевого минфина Вера Антропова.
- Сумма направленных на эти цели средств составила 151,6 миллиона рублей, из которых почти 10 миллионов рублей - средства краевого бюджета. Отмечу, что всего в 2021 году на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов в бюджете региона предусмотрено 903 миллиона рублей, - уточнила Вера Антропова.
В пресс-службе краевого правительства отмечают, что опрос родителей на тему качества горячего питания в школах Забайкалья показывает, что более 60% респондентов оценивают качество как «хорошее» и «отличное».
В 2020 году более 63 тысяч детей младшего школьного возраста были обеспечены бесплатным горячим питанием. По рейтингу удовлетворённости населения организацией здорового питания Забайкальский край также вошёл в число регионов с высокими результатами – четыре балла по пятибалльной шкале.
Забайкальских школьников накормят на 152 миллиона рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня
Они сами организовали акцию
Наркотики распространяли в три региона страны
Призовой фонд конкурса – 500 тысяч
Голосование проходит в социальной сети
Молодой человек воспользовался отсутствием хозяина дома
В обложку будет вмонтировано круглое сферическое зеркало
Возбуждено уголовное дело
Видеоработа была презентована в первый день Белого месяца
Также осуждённые послушали стихотворение «Когда надкусываешь буузу»
Старшеклассница провела открытые уроки «Наши леса без пластика»
Строительство объекта ещё не началось
В столице Сибири бурятские артисты дали два концерта
Азамат Мусагалиев попросил построить новую школу
С завода мужчина хотел взыскать 2 млн