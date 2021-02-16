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Забайкальских школьников накормят на 152 миллиона рублей

Забайкальских школьников накормят на 152 миллиона рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Финансирование выделено из краевого бюджета

Министерство финансов Забайкальского края направило средства на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Сумму уточнила руководитель краевого минфина Вера Антропова.

- Сумма направленных на эти цели средств составила 151,6 миллиона рублей, из которых почти 10 миллионов рублей - средства краевого бюджета. Отмечу, что всего в 2021 году на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов в бюджете региона предусмотрено 903 миллиона рублей, - уточнила Вера Антропова.

В пресс-службе краевого правительства отмечают, что опрос родителей на тему качества горячего питания в школах Забайкалья показывает, что более 60% респондентов оценивают качество как «хорошее» и «отличное».

В 2020 году более 63 тысяч детей младшего школьного возраста были обеспечены бесплатным горячим питанием. По рейтингу удовлетворённости населения организацией здорового питания Забайкальский край также вошёл в число регионов с высокими результатами – четыре балла по пятибалльной шкале.
Забайкальский край школьники
 
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