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В Улан-Удэ осуждённые женщины встали на лыжи

В Улан-Удэ осуждённые женщины встали на лыжи
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Женщин поддерживали болельщики

В исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии прошло соревнование среди осуждённых по лыжным гонкам, приуроченное ко всероссийскому мероприятию «Лыжня России - 2021».

Женщины соревновались в личном первенстве на территории исправительного учреждения. По правилам соревнования лыжницы преодолевали дистанцию свободным стилем. Всего на старт вышло около 30 осуждённых. Участников активно поддерживали болельщики.

Победителей и призёров наградили дипломами, сообщили в пресс-службе ведомства.
УФСИН
 
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