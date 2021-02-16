Женщин поддерживали болельщики
В исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии прошло соревнование среди осуждённых по лыжным гонкам, приуроченное ко всероссийскому мероприятию «Лыжня России - 2021».
Женщины соревновались в личном первенстве на территории исправительного учреждения. По правилам соревнования лыжницы преодолевали дистанцию свободным стилем. Всего на старт вышло около 30 осуждённых. Участников активно поддерживали болельщики.
Победителей и призёров наградили дипломами, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Улан-Удэ осуждённые женщины встали на лыжи
Общество, Фото:
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