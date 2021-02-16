Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня
По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни в республике ожидается плюсовая температура. Местами в районах прогнозируется довольно тёплая погода.
Так, 17 февраля ночью по северному Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, по северной половине местами до умеренного. Ветер восточный 4-9, днём в отдельных районах до 16 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью, юго-западу и югу местами -15,-20, днём -9,-14, по юго-западу и югу до +1, по северу местами -15,-20.
В четверг, 18 февраля, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 12-16 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, днём -2,-7, по юго-западу и югу до 0,+5, по северной половине при облачности -12,-17.
В пятницу, 19 февраля, ночью местами снег, днём без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с, позёмка, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -22,-27, днём -6,-11, местами -15,-20, по юго-западу до 0,+4.
В Бурятии потеплеет до +5
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