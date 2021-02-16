Они сами организовали акцию
В международный день дарения книг в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ стартовала акция «Буккросинг».
В библиотеке учреждения создана специальная полка, где осуждённые могут оставлять свои личные книги и периодические издания, для того, чтобы другие, могли эту книгу взять и прочитать.
Организаторами акции выступили осуждённые, входящие в читательский кружок «FRIDOM», сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал Daily», министр культуры Бурятии Соелма Дагаева присоединилась к акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к международному дню дарения книг и передала книгу в библиотеку исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске.
В Улан-Удэ осуждённые отметили день дарения книг
Общество, Фото:
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