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В Улан-Удэ осуждённые отметили день дарения книг

В Улан-Удэ осуждённые отметили день дарения книг
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Они сами организовали акцию

В международный день дарения книг в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ стартовала акция «Буккросинг».

В библиотеке учреждения создана специальная полка, где осуждённые могут оставлять свои личные книги и периодические издания, для того, чтобы другие, могли эту книгу взять и прочитать.

Организаторами акции выступили осуждённые, входящие в читательский кружок «FRIDOM», сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал Daily», министр культуры Бурятии Соелма Дагаева присоединилась к акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к международному дню дарения книг и передала книгу в библиотеку исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске.
УФСИН
 
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