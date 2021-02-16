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В Иркутске задержали наркодилера, отправлявшего «синтетику» в Бурятию

В Иркутске задержали наркодилера, отправлявшего «синтетику» в Бурятию
Общество,  Фото:ВС ЛУ МВД России на транспорте
Наркотики распространяли в три региона страны

Сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте пресекли попытку одного из участников преступного сообщества наркодиллеров вылететь из Иркутска в Санкт-Петербург. Мужчина ожидал рейс, имея при себе крупную партию «синтетики», с которой и был задержан транспортными полицейскими.

Следователями СЧ СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу расследуется уголовное дело в отношении межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обороте наркотиков и легализации дохода от наркобизнеса.

В рамках спецоперации сотрудники полиции задержали одного из лидеров сообщества и 10 участников. По предварительной версии, жители Ангарска занимались поставками различных видов наркотиков на территорию четырёх городов Иркутской области, а также Бурятии и Краснодарского края. Запрещённые вещества они приобретали в центральной части России.

При обысках по местам проживания подозреваемых и из оборудованных ими тайников правоохранители изъяли свыше 785 граммов синтетических наркотиков, более 48 грамм героина и 815 грамм наркотических средств растительного происхождения.

- В настоящий момент членам сообщества СЧ СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных статьями 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Одному назначен домашний арест.

Ещё один предполагаемый организатор ОПГ скрылся от правоохранительных органов и объявлен в международный розыск.
наркотики Иркутская область
 
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